Dana Feist wollte Trennung nicht in Öffentlichkeit ziehen!

Dana Feist wollte sich eigentlich noch nicht äußern. Die Soldatin beendete erst vor wenigen Tagen die Beziehung zu Gigi Birofio (24). Der Realitystar soll sie sogar betrogen haben – das machte sie selbst öffentlich. Fast direkt im Anschluss reagierte Gigis Management auf ihre Vorwürfe und unterstellte ihr, den Seitensprung nur aus PR-Gründen veröffentlicht zu haben. Eine Aussage, die Dana nicht schweigend hinnehmen will!

In ihrer Instagram-Story ärgert Dana sich nun über die Unterstellung, sie sei nur an der Aufmerksamkeit interessiert. "Ich musste ehrlich gesagt ein bisschen darüber lachen, weil ich diejenige war, die vor ein paar Tagen noch zu ihm gesagt hat: 'Du, mir geht es gerade nicht so gut. Ich möchte mich noch nicht dazu äußern'", schildert die Brünette. Nach den ersten Spekulationen habe sie etwas sagen müssen, da sie "gewisse Dinge ungern so stehen" lasse. "Man hatte eine Woche Zeit, mit mir zu reden, hat man nicht gemacht. Und dann reinzuschreiben, man ist enttäuscht von mir, dass ich das öffentlich austragen möchte [...] – sehr, sehr schwach", ärgert sie sich.

Während Gigi selbst sich noch nicht äußerte, gab sein Management gegenüber RTL eine Stellungnahme ab. "Eine Beziehung kann mal scheitern und das ist okay, jedoch binnen einer Woche sofort an die Öffentlichkeit gehen [...] gehört nicht zur normalen Bewältigung der Trennung", heißt es in dem ärgerlichen Statement.

Anzeige

Instagram / gigibirofio Dana Feist und Luigi Birofio, Influencer

Anzeige

Instagram / missfeist Gigi Birofio und Dana Feist, Realitystars

Anzeige

Instagram / gigibirofio Luigi Birofio, ehemaliger "Dschungelcamp"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de