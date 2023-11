"Hat mich betrogen": Dana Feist verrät Grund für Liebes-Aus

Dana Feist spricht Klartext. Am Montag wurde bekannt, dass die Soldatin und Realitystar Gigi Birofio (24) ihre Beziehung beendeten. Schon zuvor wurde fleißig spekuliert, denn ganz plötzlich entfolgte das einstige Traumpaar sich im Netz. Das Management der Brünetten bestätigte bereits, dass sie diejenige war, die Schluss machte. Bis jetzt war der genaue Trennungsgrund unklar. Nun meldet Dana sich erneut zu Wort und spricht Klartext.

Gegenüber RTL gibt Dana jetzt ein Statement ab. "Er war mir untreu, mir fällt es nicht leicht, darüber zu reden", erklärt die 26-Jährige unter Tränen. Der TV-Gigolo soll ihr bereits vor der Teilnahme in der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars untreu gewesen sein. Er habe ihr das selbst offenbart. "Es war mein Fehler, dass ich das verziehen habe und nicht gegangen bin, weil danach war er auch respektlos zu mir", meint Dana.

Gegenüber dem Sender nimmt auch Gigis Management direkt Stellung zu Danas Anschuldigungen. "Wir sind absolut enttäuscht von Dana, die nun versucht, jeden Spott auf Gigi zu richten. Eine Beziehung kann mal scheitern und das ist okay, jedoch binnen einer Woche sofort an die Öffentlichkeit zu gehen [...] gehört nicht zur normalen Bewältigung der Trennung", so das Statement. Es trage nicht zum Frieden zwischen beiden Parteien bei. "Er hätte nicht gedacht, dass ich mal meinen Mund aufmache", so Dana.

