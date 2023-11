Eifersüchtig? "Temptation Island"-Umut streitet mit Emma

Bei Temptation Island V.I.P. geht es hoch her! Besonders zwischen Umut Tekin (26) und der Verführerin Emma Fernlund knistert es. Dabei soll der Influencer eigentlich seine Treue zu Freundin Jana-Maria Herz (31) unter Beweis stellen. In der neuen Folge schafft er es, gleich beide Frauen gegen ihn aufzubringen – Umut bringt den Flirt mit den anderen Verführerinnen auf ein neues Level!

Umut soll auf der Party die anderen Verführerinnen ausgepeitscht haben! "Den Umut von vorhin, den erkenne ich gar nicht wieder!", erzählt Emma sichtlich schockiert. Dann macht die Verführerin eine Ansage: "Aus Respekt vor mir hast du sowas nicht zu machen!" Zwischen den beiden entsteht ein Streitgespräch. Der Ex-Bachelorette-Kandidat versteht das Problem nicht, er wolle schließlich nur die letzte Mottoparty in der Villa genießen. Emma ist den Tränen nahe und beschließt später, erst mal auf Abstand zu ihm zu gehen.

Der Casanova scheint hier ganz in seinem Element zu sein. Auch Yannick Syperek bestätigt: "Da ist etwas in seinem Blick... Das habe ich so noch nicht gesehen." Der Freund von Michelle Gwozdz (29) ist nicht der Einzige, der zweifelt. "Die sind alle verrückt geworden", sagt auch Ismet Atli kopfschüttelnd. Doch obwohl er Sympathien für Emma habe und dem Alkohol nicht abgeneigt sei, habe er seine Freundin Jana-Maria nicht vergessen, bekräftigt Umut.

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin im Mai 2023

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2023

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

