Erster Hochzeitstag: Taylor Lautner macht Liebeserklärung

Die beiden schweben immer noch auf Wolke sieben. Seit einigen Jahren gehen Taylor Lautner (31) und seine Liebste Taylor Dome zusammen durchs Leben. Im vergangenen Jahr krönten die beiden ihr Liebesglück mit einer romantischen Hochzeit. Auf einem Weingut gaben sich die beiden das Jawort. Nun feiert Taylor mit seiner Frau den ersten Hochzeitstag und macht ihr dabei eine süße Liebeserklärung!

In einem Instagram-Post widmet Taylor seiner Partnerin liebevolle Zeilen. "365 Tage, in denen ich die Ehre hatte, dich meine Frau zu nennen. Jeden Tag werde ich irgendwie ein bisschen dankbarer", schwärmt er. Der Schauspieler ist Taylor vor allem für ihre Geduld mit ihm dankbar. "Danke, dass du es mit mir aushältst, ich weiß, es ist nicht immer einfach. Ich liebe dich so sehr!", bedankt er sich bei seiner Frau.

Vor einigen Monaten zeigten Taylor und Taylor bereits, dass ihre Liebe auch unter die Haut geht – und zwar mit einem Partnertattoo! Das Ehepaar ließ sich jeweils ihr Hochzeitsdatum am Handgelenk tätowieren.

Instagram / taydome Taylor Dome und Taylor Lautner im Juli 2020

Getty Images Taylor Dome und Taylor Lautner

Instagram / taylorlautner Taylor mit seiner Frau, März 2022

