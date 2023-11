Fan stirbt nach fatalem Sturz auf Robbie Williams' Konzert

Tragische Nachrichten aus Australien. Derzeit reist Robbie Williams (49) mit seiner "XXV Tour 2023 – 25 Years of Hits"-Tournee quer durch die Welt. Zuletzt machte der Brite einen Stopp in der australischen Metropole Sydney. Was eigentlich ein ganz normaler Abend voller Musik und Freude werden sollte, wurde schnell zu einem Albtraum. Nach einem fatalen Sturz während des Auftritts des Sängers, wurde eine Frau in ein Krankenhaus eingeliefert und ins Koma versetzt. Jetzt gibt es traurige Gewissheit: Robbies Fan ist verstorben.

Wie Daily Mail berichtet, sei eine 70-jährige Frau während des Konzerts des Popstars am vergangenen Donnerstag über sechs Sitzreihen gestürzt. Angeblich sei sie beim Hinüberklettern ausgerutscht und fatal verletzt worden. Die Frau kämpfte daraufhin in einem Krankenhaus um ihr Leben – doch leider vergeblich. Das St. Vincent's Hospital in Sydney bestätigte nun, dass sie am Dienstagnachmittag verstorben sei.

Erst kürzlich hatte sich ähnlich Dramatisches im Rahmen eines Konzertes von Taylor Swift (33) ereignet. Wie das brasilianische Blatt Folha De S.Paulo berichtet hatte, war ein Fan kurz vor dem Auftritt der "Cruel Summer"-Interpretin ums Leben gekommen. Die 23-Jährige Ana Clara Benevides sei in Ohnmacht gefallen und habe einen Herzstillstand erlitten.

