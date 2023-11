Fies? Peter Klein tauscht bei Promi BB Iris' Matratze aus!

Bahnt sich jetzt etwa das erste große Drama an? Seit gestern müssen Iris Klein (56) und ihr Ex Peter Klein (56) bei Promi Big Brother einige Monate nach ihrer Trennung wieder unter einem Dach wohnen. Bislang gab es im Container noch keinen großen Streit zwischen den beiden. Doch könnte die Stimmung jetzt etwa kippen? Peter tauscht nämlich still und heimlich Iris' Matratze aus!

Da Iris als Nachzüglerin in den Container einzog, fehlte der Mutter von Daniela Katzenberger (37) noch ein Bett im Schlafraum. Als das Produktionsteam der neuen Bewohnerin jetzt ein Gestell und eine Matratze liefert, schreitet Peter heimlich ein. Die neue Matratze ist nämlich weitaus dicker als die, auf der der Handwerker bislang schlief. Deshalb tauscht er die Matratzen einfach kurzerhand aus. "Nein, ich bin egoistisch. Hat mich jemand gefragt, ob ich auf einer dünnen schlafen will?", betont er.

Bei seinen Container-Mitbewohnern kommt diese Aktion gar nicht gut an. "Das fand ich echt scheiße vom Peter, muss ich ehrlich sagen. Einfach so hinterlistig die Matratzen zu tauschen – und keiner weiß davon", wettert beispielsweise Dominik Stuckmann (31). Dilara Kruse tauscht schließlich sogar ihre dickere Matratze mit Iris, um eine weitere Eskalation zu vermeiden.

Iris und Peter Klein bei "Promi Big Brother"

Peter Klein, Reality-TV-Teilnehmer

Dominik Stuckmann, "Promi Big Brother"-Kandidat 2023

