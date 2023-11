Geburtstagsgruß für Charles: Will Prinz Harry jetzt Frieden?

Reicht Prinz Harry (39) seinem Vater die Hand? Der royale Spross steht eigentlich mit seiner gesamten Familie auf Kriegsfuß. Doch mittlerweile soll sich vor allem sein Vater König Charles (75) eine Versöhnung wünschen. Deshalb muss er sich auch besonders über das Video gefreut haben, in dem Harrys Kinder ihm ein Geburtstagsständchen singen. Doch damit nicht genug: Es scheint fast, als wolle Harry endlich Frieden mit seinem Vater schließen.

Dass sein entfremdeter Nachwuchs ihm zum Geburtstag so eine niedliche Nachricht zukommen ließ, soll dem Monarchen das Herz erwärmt haben. "Er war wirklich sehr angetan davon. Das Verhältnis zwischen dem König und seinem Sohn ist immer noch angespannt, aber er würde nie zulassen, dass das einer Beziehung zu seinen Enkeln, die er schon so lange nicht mehr gesehen hat, im Weg steht", betont eine Quelle gegenüber OK! Magazine. Das Video könnte nun die Wende in dem royalen Streit markieren. Charles werde nun wohl versuchen, vor allem seine Enkelkinder mehr in die Familie zu integrieren.

Einer, der damit aktuell so gar nicht einverstanden sein dürfte, ist Harrys Bruder Prinz William (41). Der Thronfolger soll immer noch einen Groll gegen seinen Bruder hegen. "Ich bin mir sicher, dass er Harry immer noch liebt, aber ich glaube nicht, dass er einen Ausweg aus der Kluft sieht, die sich zwischen ihnen aufgetan hat", meinte die Royal-Expertin Jennie Bond gegenüber The Sun.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images König Charles und sein Sohn Prinz Harry, 2014

Getty Images Prinz William im Oktober 2023

