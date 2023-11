Nächster Schritt: Wünscht sich Riccardo Simonetti Nachwuchs?

Er ist ein wahres Multitalent! Riccardo Simonetti (30) ist Entertainer, Influencer und mischt gemeinsam mit Anke Engelke (57) im Podcast-Business mit – und ganz nebenbei hat er kürzlich sein zweites Buch veröffentlicht! In der süßen Geschichte für Kinder geht es um die Toleranz für das Anderssein, eine Lektion, die er in seinem eigenen Leben lernen musste. Doch hat Riccardo beim Schreiben seines Kinderbuchs vielleicht schon an eigenen Nachwuchs gedacht?

Für den UNICEF-Botschafter seien Kinder im Moment noch kein Thema, erzählt er im Interview mit Bunte. "Zum einen fühle ich mich selber noch wie ein Kind, aber mich schreckt auch der Adoptionsprozess ab, der für uns als homosexuelles Paar damit verbunden wäre", gibt Riccardo zu. Er und sein Partner Steven genießen aktuell das Leben zu zweit und wären noch nicht bereit, Abstriche zu machen. Der Workaholic habe schließlich auch alle Hände voll zu tun.

Was steht ansonsten für Riccardo an? "Ich warte auf den Antrag", gibt der Moderator nun preis. Eine Hochzeit unter Palmen in seiner Wahlheimat Mallorca könne er sich gut vorstellen. Bislang ist seine Beziehung zu Partner Steven jedoch Privatsache – im Netz bleibt das Gesicht des Amerikaners unbekannt.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti im November 2022

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Autor und Influencer

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und sein Partner in einem Aufzug

