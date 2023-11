Schwangere Suki Waterhouse teilt erstes Babybauch-Foto!

Sie ist in freudiger Erwartung. Suki Waterhouse (31) ist seit 2018 mit dem Schauspiel-Hottie Robert Pattinson (37) liiert. Nun wagen die beiden den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Sie bekommen erstmals gemeinsamen Nachwuchs. Seitdem die Schwangerschaft des "Love, Rosie"-Stars bekannt wurde, hält sie diese jedoch aus der Öffentlichkeit heraus. Wohl auch aus diesem Grund überrascht sie ihre Fans nun mit einem unerwartet privaten Einblick: Suki teilt erstmals einen Schnappschuss ihres Babybauches.

Auf ihrem privaten Instagram-Profil postet die 31-Jährige ein Spiegel-Selfie. Gemeinsam mit Georgia May Jagger (31) posiert sie darauf in einem auffälligen Show-Look. Das Besondere: Mit dem Schnappschuss präsentiert sie zum ersten Mal ihre bereits deutlich erkennbare Babykugel. Sichtlich stolz grinst sie in die Kamera, während Freundin Georgia im Hintergrund ihre coolste Modelpose zum Besten gibt. "Vielen Dank für die schöne Zeit in Mexiko", betitelt sie den seltenen Einblick in ihr Leben als baldige Mama.

Erst vor wenigen Tagen teilte ein Fan ein Video von einem Auftritt der Britin auf X. In diesem erklärte Suki der Menge: "Ich dachte, ich trage etwas Glitzerndes, um euch von etwas anderem abzulenken, das sich hier abspielt." Anschließend soll sie auf ihren gewölbten Bauch hingewiesen haben. "Ich bin mir nicht sicher, ob es funktioniert", entgegnete sie daraufhin dem tobenden Applaus des Publikums.

Getty Images Suki Waterhouse im Mai 2019

Getty Images Robert Pattinson und Suki Waterhouse im Oktober 2023 in Los Angeles

lorefud/LIFESTYLOGY/TMX/MEGA Suki Waterhouse im November 2023

