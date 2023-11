Verlobung aufgelöst: Sängerin Lana Del Rey ist wieder Single

Lana Del Rey (38) geht wieder alleine durchs Leben! Anfang des Jahres machten Gerüchte um das Liebesleben der "Video Games"-Interpretin die Runde: Insider behaupteten zu diesem Zeitpunkt, dass die US-amerikanische Musikerin mit dem Geschäftsmann Evan Winiker verlobt ist. Doch diese Liebe nahm wohl ein Ende. Lana bestätigt jetzt höchstpersönlich, dass sie Single ist – und plaudert zudem ganz offen über die Trennung!

Im Interview mit Harper's Bazaar gewährt die Sängerin jetzt einen seltenen Einblick in ihr Liebesleben. Sie habe die Beziehung beendet, weil sie gemerkt habe, dass ihr Partner mehr an der "Vorstellung von ihr" als an der Realität interessiert gewesen sei. "Das war schwer zu verarbeiten", betont Lana und fügt hinzu: "In diesem Fall ging etwas mit dieser Person vor sich – wie eine kleine Ego-Seifenblase."

Während ihr Ex wohl zu viel Ego gehabt habe, habe sie zu wenig. "Ich habe keines mehr. Es ist zertrümmert worden...", schüttet die Musikerin ihr Herz aus. Sie verdeutlicht allerdings auch, dass sie positiv in die Zukunft blickt: "Ich lerne dazu. Ich lerne. Ich weiß, was ich will."

Getty Images Lana Del Rey, Sängerin

Getty Images Lana Del Rey im Dezember 2021

Getty Images Lana Del Rey, Sängerin

