Überraschendes Liebes-Outing: Lana Del Rey soll verlobt sein

Wird es nun ernst in Sachen Liebe bei Lana Del Rey (37)? Mit ihrem Liebesleben hatte sie in den vergangenen Jahren immer wieder für Aufsehen gesorgt: Im Dezember 2020 verlobte sie sich nach nur vier Monaten Beziehung mit Clayton Johnson. Ein Jahr später wurde gemunkelt, dass die beiden getrennt seien. Daraufhin wurde ihr eine Beziehung mit dem Musiker Jack Donoghue (33) nachgesagt. Nun soll sie sich aber mit jemand anderem verlobt haben!

Einem Bericht von Billboard zufolge will die 37-Jährige den Bund der Ehe mit Evan Winiker eingehen. Es ist nicht bekannt, wie lange das Paar schon zusammen ist, aber in den vergangenen Monaten wurden sie ein paar Mal zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Lana präsentierte erst vor ein paar Wochen einen verdächtigen Ring am Finger ihrer linken Hand bei dem 2023 Billboard Women In Music Event.

Der mutmaßliche Verlobte der "Summertime Sadness"-Interpretin ist Geschäftsführer der Künstleragentur Range Media Partners. Doch er teilt auch die Leidenschaft zur Musik mit seiner angeblich baldigen Ehefrau. Er war Teil der Indie-Rock-Band Steel Train, genauso wie Lanas Produzent Jack Antonoff. Lernte er seine Liebste so kennen?

Getty Images Lana Del Rey im Dezember 2021

Getty Images Lana Del Rey, Sängerin

Getty Images Lana Del Rey während ihrer Tour 2018

