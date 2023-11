"Will nicht fahren": Mariah Carey hat keinen Führerschein!

Sie lässt sich gern herumkutschieren. Mariah Carey (54) macht keinen Hehl aus ihren Sonderwünschen als gefeierter Star. So verriet die Sängerin unter anderem schon, dass sie vor einem Konzert in einem Bett voller Luftbefeuchter schläft, um ihre Stimme zu schonen – inklusive Sprechverbot für denselben Tag. Zudem weigert sich die Amerikanerin, ihr Älterwerden zu feiern. Aber damit nicht genug: Mariah besitzt keinen Führerschein!

Bei der "Jennifer Hudson Show" verrät die 54-Jährige, dass sie seit sieben Jahren kein Auto gefahren sei. Der Grund: Zwar habe Mariah die Fahrerlaubnis, allerdings sei ihr grauer Lappen abgelaufen und sie habe ihn bis heute nicht erneuern lassen. "Ich wohnte in der Stadt und in Manhattan will man eigentlich nicht fahren. Also, ich nicht", stellt die zweifache Mama klar und fügt hinzu: "[...] Die Sache ist die, dass es für mich einfach besser ist, bei jemandem mitzufahren und nicht selbst am Steuer zu sitzen."

Ob ihr Lebensgefährte Bryan Tanaka (40) sie noch von A nach B transportiert, ist derzeit allerdings ungewiss. Seit einigen Tagen wird spekuliert, dass das langjährige Paar sich möglicherweise getrennt hat. Denn: Der 40-Jährige war bei Mariahs "Merry Christmas One and All!"-Show in Kalifornien nicht wie gewohnt als Background-Tänzer am Start.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Instagram / bryantanaka Mariah Carey mit ihrem Freund Bryan Tanaka, März 2021

