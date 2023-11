Nicht bei Show: Sind Mariah Carey und Bryan noch zusammen?

Was hat es damit auf sich? 2016 machte Mariah Carey (54) ihre Beziehung zu Bryan Tanaka (40) öffentlich. Inzwischen gehen die Sängerin und der Choreograf seit über sieben Jahren gemeinsam durchs Leben. Seit 2006 ist er zudem ein fester Bestandteil der Konzerte seiner Freundin – nämlich als Background-Tänzer. Dennoch hält das Pärchen sein Liebesleben überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun sind Fans besorgt: Sind Mariah und Bryan etwa nicht mehr zusammen?

Am Mittwochabend eröffnete die 54-Jährige ihre "Merry Christmas One and All!"-Show in Kalifornien – von ihrem Partner fehlte auf der Bühne allerdings jegliche Spur. Daher spekulieren Fans auf X darüber, ob die beiden noch ein Paar sind. "Ich sehe Bryan Tanaka nicht. Wo ist er?", fragt sich ein User. Ein zweiter schreibt verwundert: "Mariah sah beim Konzert traurig aus. Ist sie wirklich durch mit ihm?" Offiziell geäußert, haben sich die zwei zu den Trennungsgerüchten bislang noch nicht.

Bei ihren geliebten Zwillingen Moroccan (12) und Monroe (12) sieht das allerdings anders aus. Die Kids, die sie mit ihrem Ex-Partner Nick Cannon (43) hat, werden am 19. November mit ihrer Mama bei den diesjährigen Billboard Music Awards auftreten. Ihre Sprösslinge seien selbst ambitionierte Sänger und freuen sich auf die Bühne. "Es ist, was sie immer tun wollten! Sie arbeiten wirklich hart dafür und das ist beeindruckend für mich", verriet die "Without You"-Interpretin vor wenigen Tagen gegenüber People.

Anzeige

Instagram / bryantanaka Bryan Tanaka und Mariah Carey

Anzeige

Instagram / bryantanaka Mariah Carey mit ihrem Freund Bryan Tanaka, April 2019

Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihren Zwillingen Monroe und Moroccan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de