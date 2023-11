Helene Fischer und Shirin David nehmen "Atemlos"-Duett auf!

Es ist die Überraschung schlechthin. Helene Fischer (39) ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Mit ihrer Musik schafft sie es immer wieder, an die Spitze der Charts. Doch vor allem ein Song bleibt unvergessen: Mit "Atemlos durch die Nacht" brach sie zahlreiche Rekorde. Zehn Jahre nach der Veröffentlichung überrascht sie mit einer neuen Version – und holt sich dafür eine weitere Erfolgssängerin an Bord. Zusammen mit Shirin David (28) nimmt Helene "Atemlos" erneut auf.

"Helene Fischer x Shirin David 'Atemlos durch die Nacht': Zehntes Jubiläum Version erscheint diesen Donnerstag um 23:59 Uhr", schreiben die Musikerinnen in einem Instagram-Beitrag.Ein Video bietet zudem einen Einblick in die überraschende Neuaufnahme. "Das ist so krass... das ist ein riesiger Traum. Jede Künstlerin in Deutschland träumt davon, mit dir zu arbeiten", sagt Shirin der 39-Jährigen. Und nicht nur die Rapperin ist überwältigt von der Zusammenarbeit. "Der Song kriegt eine neue Bedeutung durch die Worte. Ich feiere das total. [...] Ich fand sie ist die einzige, die bei mir auf der Pole-Position steht", schwärmt Helene von der "Gib ihm"-Interpretin.

Auch das Netz ist in völliger Ekstase. "Niemals. Das perfekte Duo", schreibt Alisha Lehmann (24) unter dem Post. Und sie ist mit ihrer Begeisterung nicht alleine. Während Sophia Thiel (28) das Ganze mit "sehr stark" lobt, fehlen Anna Adamyan (27) buchstäblich die Worte – sie kommentiert den Beitrag nur mit drei Herzaugen-Emojis.

