Iris Klein und Matthias Mangiapane haben schon lange Beef!

Die zwei sind schon einmal aneinandergeraten! Iris Klein (56) wohnt seit Montag im Promi Big Brother-Container. Doch neben ihrem Noch-Mann Peter Klein (56) gibt es dort noch einen weiteren Mann, der nicht besonders gut auf sie zu sprechen ist: Matthias Mangiapane (40)! In der Nominierung am Dienstagabend gaben sich die beiden deshalb gegenseitig ihre Stimmen. Danach packt Matthias aus: Deshalb gibt es Beef zwischen ihm und Iris!

Wie der 40-Jährige seinen Promi-BB-Mitbewohnern Patricia, Yeliz und Jürgen erzählt, habe seine Vorgeschichte mit Iris 2018 begonnen. Damals sei er mit ihrer Tochter Jennifer Frankhauser (31) im Dschungelcamp gewesen, und zwischen den beiden hätte es einige Auseinandersetzungen gegeben. Iris habe Jenny daraufhin verteidigt – mit krassen Maßnahmen: Die 56-Jährige habe eine Anti-Matthias-Gruppe auf Facebook gegründet! "Was glaubst du, was da los war, da hat sie genauso eine PR-Nummer draus gemacht wie mit dem Peter. [...] Aber nicht mit mir. Du schlägst mir einmal in die Fresse, das zweite Mal hast du gar nicht die Chance dazu", meint Matthias im Gespräch.

Deshalb habe Matthias auch nicht lange überlegt und Iris für die erste Entscheidung nominiert: "Warum soll ich irgendjemanden nehmen, mit dem ich keine Vorgeschichte habe. Sorry, den Schuh hast du dir vor sechs Jahren angezogen, jetzt kannst du ihn tragen, und zwar am besten so, dass du zur Tür rausgehst."

Sat.1 Matthias Mangiapane, Jürgen Milski, Patricia Blanco und Yeliz Koc bei "Promi Big Brother"

Instagram / matthiasmangiapane Matthias Mangiapane, 2023

Sat.1 Iris Klein bei "Promi Big Brother"

