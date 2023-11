Katie Price zeigt Narbe von misslungenem Beauty-Eingriff

Sie macht kein Geheimnis aus ihrem Beauty-Wahn. Als einstiges Boxenluder weiß Katie Price (45) ganz genau, wie man Schlagzeilen macht. Ihr ganz spezieller Look, den sie sich einiges hat kosten lassen, sorgt regelmäßig für jede Menge Gesprächsstoff. Durch zahlreiche Schönheitsoperationen hat sich die Britin fast ein komplett neues Gesicht zugelegt. Doch die Eingriffe verlaufen dabei nicht immer nach Plan. Katie präsentiert ihre misslungene Lippenvergrößerung.

In einem Livestream teilt die 45-Jährige private Details ihrer Eingriffe. Das berichtet The Sun. Auf die Frage einer Followerin, ob sie einen sogenannten Lip Flip empfehlen würde, entgegnet sie: "Nein, mach das nicht – ich hab das mal machen lassen." Im Anschluss präsentiert sie ihren Zuschauern eine Narbe, die nun ihre Lippe ziert. "Ich mag den Lip Flip nicht wirklich", meint Katie abschließend zum Thema.

Dass ihre Eingriffe eben auch Nachteile mit sich bringen, zeigte sich erst vor wenigen Wochen. Wie The Sun berichtete, hatte sich das Model bereits auf eine abenteuerliche Fahrt in einer Achterbahn gefreut, als es hieß: Aussteigen, bitte. "Katie versuchte, die Bügel herunterzuziehen, aber am Ende wurde ihr gesagt, dass es nicht sicher für sie sei, weil ihre Brüste zu groß seien", berichtete ein Augenzeuge.

Instagram / katieprice Katie Price nach einem Schönheitseingriff

Instagram / katieprice Katie Price, 2023

Instagram / katieprice Katie Price, Influencerin

