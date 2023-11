Lässt König Charles Prinz Harry etwa absichtlich zappeln?

Ein Jahr ist eine lange Zeit! König Charles und sein Sohn Prinz Harry (39) sind seit geraumer Zeit nicht gut aufeinander zu sprechen. Der britische Regent und der Rotschopf sollen aufgrund der Spannungen auch nur sporadisch in Kontakt stehen. Zum 75. Geburtstag seines Vaters habe sich der Herzog von Sussex und dessen Frau Herzogin Meghan (42) nur telefonisch gemeldet. Doch wie geht es nun weiter? Ein royaler Experte meint: Charles sollte ein Jahr warten, bis er Harry und Meghan zu königlichen Familientreffen einlädt!

In einem Interview mit The Express erzählt Richard Fitzwilliams, wie er zu einer möglichen Rückkehr des in den USA lebenden Ehepaars steht: "Der König hat immer deutlich gemacht, dass seine Tür für Harry und Meghan offen". Er fragt sich, woher dieser plötzliche Sinneswandel der beiden kommt und fügt hinzu: "Wäre es mit Blick auf das vergangene Verhalten der Sussexes nicht klug, ein Jahr zu warten, bevor man sie wieder einlädt?" Richard meint, für mehr Akzeptanz sollten der Prinz und seine Gattin zukünftig mehr Loyalität gegenüber der Institution zeigen.

Trotz der Seltenheit soll der Kontakt zwischen den beiden Familienmitgliedern herzlich ausfallen, erklärt der Royal-Autor Omid Scobie gegenüber People. "Ich bin zudem überrascht, dass sogar Meghan irgendwie mit Charles in Kontakt steht und Fotos von den Kindern schickt", eröffnet der Experte.

Anzeige

Getty Images König Charles III. in Kenia, Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz Harry, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de