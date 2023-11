Marco Strecker wurde wegen seiner Comedy-Videos gemobbt!

Er musste viel mitmachen! Marco Strecker ist ein Content Creator, der mit seinen lustigen Videos Millionen Follower in den sozialen Netzwerken zum Lachen bringt. Vor wenigen Tagen ist der 21-jährige Spaßvogel ins Promi Big Brother-Haus eingezogen – er sicherte sich seine Teilnahme mit einer Wildcard, die per Zuschauervoting vergeben wurde. Im Promi-BB-Container schüttet der Allgäuer jetzt seinen Mitkandidaten das Herz aus und verrät: Er wurde wegen seiner humorvollen Videos bedroht!

Wie im "Promi Big Brother"-Livestream zu sehen war, erzählte der Tik-Tok-Star Spielerfrau Dilara Kruse von den Anfängen seiner Karriere: "Als ich das angefangen habe, waren auf meiner Schule Leute, die mich so sehr gehänselt deswegen. Die haben mich so kaputtgemacht". Doch damit nicht genug! "Wir waren auf dem Pausenhof, da kamen vier oder fünf Jugendliche mit einem Taschenmesser, die dann gesagt haben: 'Du kommst jetzt mit.' Da habe ich so Panik bekommen", schildert Marco die traumatischen Erlebnisse.

Im Sprechzimmer erzählt der Wildcard-Gewinner dann von den Auswirkungen der Hänseleien: "Irgendwann wollte ich dann nicht mehr zur Schule und habe gesagt, ich bleibe zu Hause. […] Ich bin auch nicht zum Abschlussball gegangen."

Anzeige

SAT.1/Willi Weber Marco Strecker, Content Creator

Anzeige

SAT.1 Dilara Kruse, Spielerfrau

Anzeige

SAT.1 Marco Strecker, Content Creator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de