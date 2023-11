Nackter Männerrücken: Hat Britney Spears etwa einen Neuen?

Ist Britney Spears (41) wieder verliebt? Obwohl eigentlich alles nach der großen Liebe ausgesehen hatte, war die Ehe der Sängerin mit Sam Asghari (29) gescheitert. So richtig äußerte sie sich nicht zu dem Liebes-Aus. Dafür machte Sam deutlich, dass er trotz allem sehr stolz auf seine Ex sei. Nun könnte die Blondine aber schon jemand Neues gefunden haben: Britney postet im Netz das Bild eines Unbekannten.

Bei Instagram teilt Brit das Foto, das ihre Fans spekulieren lassen dürfte. Auf dem Bild ist ein Mann zu sehen, der sich selbst über die Schulter durch einen Spiegel fotografiert. Sein Gesicht ist nicht zu sehen, dafür aber sein nackter und durchtrainierter Rücken. Darunter schreibt die 41-Jährige einen wenig aufschlussreichen Text: "Das ist mein Onkel. Was ist, wenn sein Rücken mein Gesicht ist?" Markiert hat sie zumindest niemanden – also bleibt die Identität des Mannes vorerst wohl geheim.

Noch ist Britney allerdings mit Sam verheiratet – die Scheidung soll allerdings in vollem Gange sein. Doch vor ein paar Tagen wird klar, dass sich das Verfahren noch herauszögern wird. Laut Radar Online soll Sam eine Anhörung am 15. November verpasst haben. Aktuell liege das Verfahren auf Eis. "Der Antragsteller ist nicht erschienen. Die Angelegenheit wird aus dem Kalender gestrichen", hieß es in den Gerichtsdokumenten.

Instagram / britneyspears Britney Spears' geposteter Männerrücken

Getty Images Sängerin Britney Spears

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

