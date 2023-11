So hilft Christian Wolf Freundin Romina mit ihrer Essstörung

Er unterstützt sie. Erst diese Woche haben Christian Wolf und Romina Palm (24) ihre Beziehung offiziell gemacht. Gemeinsam geben sie nun Einblicke in ihr Leben, inklusive Training im Fitnessstudio und Restaurantbesuch. Der umstrittene Unternehmer ist bekannt für seine Ernährungstipps zum Abnehmen – das Model hingegen sprach bereits offen über ihre Probleme mit dem Essen. So gehen Christian und seine Romina mit dem heiklen Thema Essstörung um!

Auf Instagram fragt ein User, wie Romina ihre Vergangenheit mit Essstörungen mit dem Diätcoach-Image ihres Partners in Einklang bringen könne. Die Ex-GNTM-Teilnehmerin sieht da jedoch gar kein Problem. Der Umgang mit dem Thema scheint sehr direkt gewesen zu sein. "Einer von Christians ersten Sätzen zu mir war: 'Hör auf zu versuchen, nichts zu essen!'", erinnert sie sich. Er habe ihr mit seiner Erfahrung sogar sehr weiterhelfen können. "In den letzten drei Jahren hatte ich es nicht eine Woche lang ohne Binge-Anfall ausgehalten. Seitdem ich Christian kenne, hatte ich nur einen", berichtet die Influencerin.

Der Heilungsprozess von einer solchen Erkrankung sei jedoch komplett individuell. Romina gibt zu bedenken: "Nur weil es gerade so gut klappt, heißt es nicht, dass es immer so gut klappen wird." Sie könne jedoch weiterhin allen Betroffenen nur empfehlen, eine Therapie zu machen.

Anzeige

Sonstige Christian Wolf und Romina Palm, November 2023

Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm, Model

Anzeige

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de