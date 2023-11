Trotz Britney-Drama: Lynne Spears ist gut gelaunt unterwegs

Lynne Spears scheint bester Laune. In der Biografie ihrer Tochter Britney Spears (41) hagelt es Vorwürfe gegen die Familie und die Ex-Partner. Unter anderem wirft die Sängerin ihrer Mutter vor, ihre geliebte Puppensammlung einfach weggeworfen zu haben. Die Lehrerin wehrte sich dagegen und teilte sogar Beweisbilder von den Porzellanpuppen im Netz. Nun zeigt Lynne sich erstmals öffentlich und scheint positiv gestimmt.

Am Dienstag wird Lynne in Kentwood im US-Bundesstaat Louisiana abgelichtet. Paparazzi-Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie sie sich zusammen mit ihrer Enkelin Ivey (5) einen entspannten Tag macht. Es ist das erste Mal, dass sie in der Öffentlichkeit gesehen wird, seit Britneys Buch erschienen ist. Das Drama, das sich gerade um ihre älteste Tochter abspielt, ist ihr nicht anzusehen. Viel eher wirkt die 68-Jährige entspannt und gut gelaunt.

Lynnes Verhältnis zu Britney scheint derzeit wieder von Spannungen geprägt zu sein. Denn auch wenn sie ihrer Tochter angeboten hatte, ihr ihre Puppen zuzuschicken, lehnte die Sängerin das entschieden ab. "Mama, ich liebe dich so sehr, aber als ich vor zwei Jahren nach Hause kam, waren drei Puppen in den Schränken", meinte sie bei Instagram und fügte dann hinzu: "Ich will sie nicht. Behalte sie alle. Mich interessiert das, ehrlich gesagt, nicht mehr."

Anzeige

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Britney Spears bei den MTV Music Awards, August 2016

Anzeige

MEGA Lynne Spears mit ihrer Enkelin Ivey

Anzeige

Getty Images Britney Spears im Juli 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de