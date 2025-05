Britney Spears hat seit vier Monaten kaum das Haus verlassen

Britney Spears (43) sorgt wieder für Gesprächsstoff – und diesmal machen sich viele Fans ernsthafte Sorgen um die Sängerin. Denn wie sie jetzt auf Instagram gestand, hat sie ihr Haus seit vier Monaten kaum verlassen. In mehreren Clips, die sie zwischen Sonntagabend und Montagmorgen veröffentlichte, zeigte sich Britney tanzend im Bikini und in aufreizender Kleidung. Zu einem der Postings schrieb sie: "Ich habe mein Haus seit vier Monaten nicht verlassen – ich drehe langsam durch." Das ließ bei vielen Fans die Alarmglocken schrillen. Die ungewöhnlichen Videos entstanden allesamt tatsächlich in ihren eigenen vier Wänden.

Zu ihren Clips veröffentlichte die Musikerin weitere kryptische Bildunterschriften und philosophierte über die Bedeutung von Perspektiven und Meinungen im Leben. In einem Beitrag verriet sie sogar, dass sie sich bewusst für ein Outfit im Schuluniform-Look entschieden habe – "nur, um zur Rolle zu passen", wie sie augenzwinkernd erklärte. Was genau sie damit meinte, bleibt jedoch unklar. Während sich einige Fans an den knappen Badeanzügen und dem ausgelassenen Tanzen erfreuen, zeigen sich andere vor allem wegen ihrer längeren Isolation und der kryptischen Aussagen besorgt. In den Kommentaren teilen viele Follower aufmunternde Worte oder machen sich öffentlich Gedanken, wie es Britney derzeit wirklich geht.

Britney Spears stand viele Jahre im Mittelpunkt der Berichterstattung. Fast 13 Jahre lang wurde ihr Leben von ihrem Vater Jamie Spears (72) kontrolliert – erst im November 2021 kämpfte sie sich aus der Vormundschaft frei. Die beispiellose Kontrolle damals betraf nicht nur ihre Finanzen, sondern regelte sogar, wann sie ihre Kinder sehen durfte oder ob sie heiraten konnte. Seitdem die Vormundschaft aufgehoben wurde, genießt die "Toxic"-Sängerin wieder mehr Freiheiten, betont aber regelmäßig, wie verletzend diese Jahre für sie waren: "Ich will einfach mein Leben zurück", sagte sie 2021 vor Gericht. Auf Social Media zeigte sich Britney schon immer offen und mitunter impulsiv – für manche ein Ausdruck von Stärke, für andere Grund zur Sorge. Ihre neuesten Posts lassen in jedem Fall aufhorchen.

Instagram / britneyspears Britney Spears, März 2025

Instagram / britneyspears Britney Spears, März 2025

