Über Sebastians Krankheit gelästert: Olli Pocher rügt Amira

Er weist sie zurecht! Amira Pocher (31) leakte Informationen über Klinikaufenthalte des ehemaligen Bachelors Sebastian Pannek (37). Ungehemmt gab die Moderatorin interne Informationen bezüglich des psychischen Gesundheitszustandes des Models preis. Die Fans reagierten geschockt auf das Auftreten der 31-Jährigen. Und auch ihr Ex Oliver Pocher (45), der aktuell keine Gelegenheit auslässt, gegen die Österreicherin zu schießen, äußert sich zu dem Vorfall. Olli kritisiert Amira für ihr Verhalten!

Der Comedian äußerte sich in seiner Instagram-Story zu Amiras Äußerungen. Er teilte ein Reel des einstigen Rosenkavaliers, in welchem dieser den Vorfall aufarbeitet. "Leider nicht cool von Amira… war auch NICHT UNSER Podcast, da dieser sonst auch nicht so veröffentlicht worden wäre und ich mich an diese Aussage erinnert hätte… Depressionen sind eine ernste Angelegenheit", kommentiert der 45-Jährige den Beitrag.

In dem Podcast "Pietro & Friends" thematisierte die Make-up-Artistin intime gesundheitliche Details eines einstigen Bachelors: "Der war nachweislich in der Geschlossenen anscheinend. Mir hat das jemand vom Personal geschrieben. Die hat mir gesagt, der hat einen Knacks, der verkraftet dieses Öffentlichkeitsleben nicht". Den Namen gab sie nicht preis, Sebastian Pannek outete sich nun aber als der erwähnte Bachelor.

Anzeige

Getty Images Sebastian Pannek, TV-Star

Anzeige

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de