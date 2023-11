Vor der großen 50: Dieses Ziel hat Leonardo DiCaprio noch!

Leonardo DiCaprio (49) hat ein weiteres Ziel! Seit mehr als 30 Jahren begeistert der Schauspieler sein Publikum mit seiner Kunst. Besonders seine Rolle in Titanic wird von den Fans gefeiert. Bald schon steht der "The Wolf of Wall Street"-Star vor einem großen Meilenstein – seinem 50. Geburtstag im kommenden Jahr. Nun verrät Leo, welchen Wunsch er sich vor seinem Geburtstag noch erfüllen möchte!

In einem Interview mit "Good Morning America" sprach der "The Great Gatsby"-Star über seinen 49. Geburtstag und das schnelle Vergehen der Zeit. Auf die Frage, was er tun möchte, bevor er 50 wird, antwortete der Hollywood-Star: "Weißt du was? Noch einen Film." Er ergänzte: "Noch einen Film!"

Bevor es so weit ist, steht erstmal sein neuestes Projekt "Killers of the Flower Moon" im Fokus. Der Film verfügt über eine hochkarätige Starbesetzung, unter anderem sind Robert De Niro (80) und Brendan Fraser (54) dabei. "Killers of the Flower Moon" ist das sechste Projekt von Leonardo mit dem legendären Filmemacher Martin Scorsese (81). Zuvor haben sie an Filmen wie "The Aviator", "Shutter Island" und "The Wolf of Wall Street" gearbeitet.

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Robert De Niro, Leonardo DiCaprio und Martin Scorsese, Mai 2023

Anzeige

In welcher Art von Film würdet ihr Leo gerne als nächstes sehen? In einem schönen Liebesfilm! In einem richtigen Actionfilm! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de