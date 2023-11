Sie kam im Titanic-Kleid zu Leo DiCaprios Geburtstagsparty!

Diesen Scherz konnte sie sich wohl nicht verkneifen. Vor wenigen Tagen feierte Leonardo DiCaprio (49) seinen Geburtstag. Und seinen Ehrentag zelebrierte der "The Wolf of Wall Street"-Star selbstredend im großen Stil. Zu Leos Birthdaybash kamen Megastars wie Beyoncé (42), Snoop Dogg (52) und auch Kim Kardashian (43). Doch auch zahlreiche andere Promis nahmen die Einladung des Oscar-Preisträgers an – und eine Lady setzte sich ziemlich auffällig in Szene!

Auch Kate Beckinsale (50) erschien zu Leos Feierlichkeiten in Beverly Hills. Und die Schauspielerin legte einen denkwürdigen Auftritt hin, wie Fotos zeigen, die Fox News vorliegen. Sie trug ein schwarzes Minikleid und funkelnden Schmuck – doch ihre Taille umhüllte ein ganz besonderes Accessoire: Nämlich den blauen Saphir in Übergröße, welchen Kate Winslet (48) an der Seite von Leonardo in dem Filmhit Titanic trug.

Auf der Party zu seinem 49. Geburtstag sorgte auch der Mann des Abends für eine Überraschung. Denn wie ein Video zeigt, das TMZ vorliegt, lieferte der "Inception"-Star eine coole Rap-Einlage. Leo und seine Gäste genossen den Abend also augenscheinlich in vollen Zügen.

Anzeige

Getty Images Kate Beckinsale im September 2023

Anzeige

ActionPress / United Archives GmbH Billy Zane und Kate Winslet in "Titanic"

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio in Los Angeles, November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de