Wie ernst meint es Lisa mit "Bauer sucht Frau"-Christoph?

Weiß Lisa, worauf sie sich eingelassen hat? Die Pharmaziestudentin hat sich bei Bauer sucht Frau beworben, um den Niedersachsen Christoph näher kennenzulernen. Doch schon beim Scheunenfest war sie etwas zögerlich. Sie teilte dem Ökobauern erst am späten Abend mit, dass sie auf seinen Hof mitgehen möchte. Die Hofwoche muss sie wegen ihrer Uni-Prüfungen allerdings verkürzen. Die Zuschauer sind skeptisch, ob sie es mit Christoph ernst meint.

Aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 22. November 2023, 11:45 Uhr] geht hervor, dass der Großteil der Teilnehmer an Lisas Absichten zweifelt. 79,5 Prozent gaben an, sich unsicher zu sein, ob das Metal-Girl weiß, was es bei "Bauer sucht Frau" will. Nur 20,5 Prozent stehen hinter Christoph und finden es ebenfalls bemerkenswert, dass sich Lisa überhaupt Zeit genommen hat, ihn zu besuchen.

In den Kommentaren unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram spiegeln sich ähnliche Meinungen wider. "Er scheint sie sehr zu mögen. Ob sie es auch tut, bin ich mir nicht sicher... Das macht nicht den Eindruck auf mich", schrieb ein User. Ein anderer merkte wiederum an: "Ich finde es gut, wenn man es nicht so schnell angehen lässt. Ist wirklich Liebe im Spiel, werden sie den Weg finden."

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

Anzeige

RTL Christoph und Lisa bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Kandidat Christoph

Anzeige

RTL Lisa und Christoph, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de