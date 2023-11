Dani Katzenberger hat Mitleid mit Mama Iris bei Promi BB

Sie fühlt mit. Iris Klein (56) zog am Montag in den Promi Big Brother-Container ein – dort traf sie auf ihren Noch-Ehemann Peter Klein (56). Dass die TV-Bekanntheit auf ihren ehemaligen Partner trifft, geht nicht spurlos an ihr vorbei. Bei einer Aussprache der beiden Streithähne wurde es richtig emotional – als der Handwerker in Erinnerungen schwelgt, muss sie mit den Tränen kämpfen. Tochter Daniela (37) kann nicht anders als mit ihrer Mutter mitzufühlen.

In ihrer Instagram-Story ergreift die 37-Jährige Partei für Iris: "Neutral gesehen, man sieht ihr doch an, wie tief sie verletzt ist. Warum nimmt sie niemand mal in den Arm?" Dani habe Mitgefühl mit ihrer Mama: "Man merkt doch, was für eine beschissene, unangenehme Situation das ist." Die Kultblondine hätte sich von den anderen Teilnehmern mehr Empathie gegenüber ihrer Mutter gewünscht.

Außerdem könne Dani nicht nachvollziehen, wie kühl Peter auf die Tabletten-Beichte seiner Ex reagiert hatte. Iris gestand nämlich, dass sie aufgrund der Trennung eine Überdosis Schlaftabletten genommen habe. Doch das ließ den 56-Jährigen ziemlich kalt, was seine ehemalige Stieftochter hart kritisierte: "[...] Und er nur da sitzend sagt, ’ne sorry dafür kann ich nichts’, das hat mich menschlich so abgefuckt."

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Reality-TV-Star

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein und Daniela Katzenberger

Sat.1 Iris und Peter Klein bei "Promi Big Brother"

