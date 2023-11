Krasser Psychoterror: Das passiert in diesem Promi-BB-Raum!

Das blieb bisher im Verborgenen! Seit wenigen Tagen flimmert wieder Promi Big Brother über die TV-Bildschirme. In diesem Jahr ist so einiges anders: Neben fehlendem Studiopublikum verzichtet das Format dieses Mal auch auf einen Luxusbereich. Stattdessen hausen die 13 Promis in Containern. Doch auch da verbergen sich für den Zuschauer noch ein paar Überraschungen: Denn hinter eine Tür konnten die Fans noch nicht gucken!

In diesem Jahr können Supporter in einem 24/7-Livestream alle Ereignisse im Haus mitbekommen – der Großteil der Szenen schafft es aber letztendlich nicht ins Fernsehen. So wie die mysteriöse gelbe Tür. Wie Bild berichtet, konnten Fans die nämlich am Montag in der Live-Übertragung kennenlernen. So waren die Bewohner über zwei Stunden in diesem Raum eingeschlossen und wurden mit lauter Musik beschallt. Neben einem langen Tisch sind darin nur noch Stühle und ein roter Teppich.

Vor allem Big Brother-Urgestein Jürgen Milski (59) ist von diesem Raum nicht gerade begeistert. "Das hätte ich nicht erwartet. Das ist Zermürbungstaktik", warf er dem großen Bruder vor. Für ihn sehe es so aus, als wolle man nur die Nerven der Stars strapazieren. Doch angeblich werden in dieser Zeit, in der die Promis im Raum sind, Wartungsarbeiten im TV-Container durchgeführt.

Der "Promi Big Brother"-Cast 2023

Außenansicht vom "Promi Big Brother"-Container 2023

Jürgen Milski bei "Promi Big Brother"

