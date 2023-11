Nur Haferflocken: So krass ist der neue Promi-BB-Container!

Die diesjährigen Promi Big Brother-Kandidaten müssen sich auf harte Tage gefasst machen! In wenigen Tagen startet endlich die neue Staffel der beliebten Realityshow. Neben Yeliz Koc (30), Patricia Blanco (52) und Ron Bielecki (25) werden sich unter anderem auch Peter Klein (56) und dessen Ex Iris Klein (56) der großen TV-Herausforderung stellen. Die Grundvoraussetzungen am Set sind in diesem Jahr besonders heftig: Der "Promi Big Brother"-Container ist diesmal nämlich extrem fies gestaltet!

In einem Sat.1-Livestream führen die Moderatoren Jochen Schropp (44) und Marlene Lufen (52) die Zuschauer schon vor dem offiziellen Staffelstart erstmals durch die Behausung der Kandidaten. In diesem Jahr werden die Teilnehmer in spärlich eingerichteten Containern wohnen – Stockbetten, zusammengewürfeltes Möbel und Co. inklusive. "Es ist wahnsinnig wenig Raum. Die hocken wirklich aufeinander", fasst Marlene zusammen. Besonders hart: Einen Luxusbereich wird es in diesem Jahr nicht geben.

Auch in Sachen Ernährung dürften die Kandidaten an ihre Grenzen kommen! 2023 tischt der große Bruder seinen Bewohnern als Grundnahrungsmittel nämlich lediglich Haferflocken und Wasser auf. "Das ist schon eine große Herausforderung", betont Marlene.

Peter Klein und Yeliz Koc

Iris Klein im August 2023

Marlene Lufen und Jochen Schropp

