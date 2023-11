Sie stehen hinter ihm! Joe Jonas genießt Zeit mit Eltern

Sie vertreten sich gemeinsam die Beine. Hinter Joe Jonas (34) liegen ziemlich turbulente Wochen: Nach vier Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern lässt sich der Sänger von seiner Noch-Ehefrau Sophie Turner (27) scheiden. Besonders seine Eltern stehen dem Jonas Brothers-Star in dieser schwierigen Zeit bei und versuchen, ihn offenbar auf andere Gedanken zu bringen: Joe und seine Eltern schnappen frische Luft!

Auf aktuellen Paparazzi-Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, gönnt sich der 34-Jährige ein bisschen Qualitytime mit seinem Vater Kevin und seiner Mutter Denise. Darauf ist zu nämlich sehen, wie das Trio freudestrahlend durch die Innenstadt von New York spazierte – dabei wirkte Joe während des Bummels total happy und ausgelassen!

Erst vor wenigen Tagen stellte Joe während eines Auftritts ein neues kryptisches Tattoo zur Schau. Laut Page Six handelt es sich bei dem Körperschmuck um ein Zitat des amerikanischen Dichters William Stafford. "Ich habe aus allem, was kaputt ist, einen Fallschirm gewebt", lautet der Schriftzug. Könnte das eine Anspielung auf die Trennung von Sophie an?

