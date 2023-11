"Kaputt": Joe Jonas lässt sich kryptisches Tattoo stechen

Macht er hier etwa eine Anspielung? Im September gaben Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) bekannt, dass sie sich scheiden lassen. Nachdem es zunächst geheißen hatte, dass das Ende ihrer Ehe einvernehmlich gewesen war, brach zwischen dem Sänger und der Schauspielerin dann doch ein öffentlicher Rosenkrieg aus. Aktuell ist der zweifache Papa mit den Jonas Brothers auf großer Tour – und präsentiert dabei stolz eine neue Tintenkunst...

Am Dienstagabend stellte der 34-Jährige bei einem Konzert der Jonas Brothers mehrere neue Tattoos zur Schau – darunter eins, mit einer kryptischen Bedeutung. Aktuelle Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen, die Tintenkunst auf seinem Bizeps als Nahaufnahme. Laut dem Newsportal handelt es sich dabei um ein Zitat des amerikanischen Dichters William Stafford. "Ich habe aus allem, was kaputt ist, einen Fallschirm gewebt", lautet der schwarze Schriftzug. Meint Joe hier etwa die Trennung von Sophie?

Erst vor wenigen Tagen enthüllte der "Suckers"-Interpret während eines anderen Auftritts den anderen Körperschmuck. Wie Just Jared berichtete, stehe das Motiv für seine beiden Töchter: Ihre Geburtsdaten "05.07.22 x 22.07.20" sind jetzt auf der Brust des Sängers verewigt.

Joe Jonas und Sophie Turner im Oktober 2022

Joe Jonas, Sänger

Sophie Turner und Joe Jonas mit ihrer Tochter Willa

