So süß gratuliert Elias Becker Papa Boris zum 56. Geburtstag

Er ist wohl ziemlich stolz! Boris (56) und Barbara Becker (57) waren von 1993 bis 2001 verheiratet. Während ihrer achtjährigen Ehe bekamen der einstige Tennisprofi und die Designerin zwei Söhne: Noah (29) und Elias (24). Trotz der Scheidung pflegt die vierköpfige Familie immer noch ein gutes Verhältnis zueinander. Heute feiert Boris seinen 56. Geburtstag – und zu diesem Anlass schickt Elias ihm einen niedlichen Geburtstagsgruß!

Am Ehrentag seines Papas lässt es sich der 24-Jährige nicht nehmen, dem Geburtstagskind einen persönlichen Post auf Instagram zu widmen – und der ist wirklich total putzig! In seiner Story teilt Elias nämlich ein niedliches Throwback-Foto von sich, Boris und seinem älteren Bruder Noah. Dabei macht es sich das eingespielte Trio gemütlich, während es für die Kamera posiert. "Alles Gute an das Original", schreibt er und fügt dem ein rotes Herz-Emoji hinzu.

Wie nahe sich das Vater-Sohn-Gespann steht, machte es vor wenigen Monaten auf der Mailänder Fashion Week deutlich. In Begleitung seiner Freundin Lilian traf Boris dort auf seinen Sohn und dessen Liebste Yasmine. "Wenn man in Mailand ist. Ein Abend mit der Familie", schwärmt der einstige Profisportler zu einem Schnappschuss im Netz.

Getty Images Boris, Elias und Barbara Becker im Februar 2020

Instagram / e.current Throwback-Foto von Noah, Elias und Boris Becker

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker, Lilian de Carvalho Monteiro und Elias Becker im September 2023 in Mailand

