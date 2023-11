Söhnchen Rocky ist für Kourtney Kardashian ein "Wunder"!

Kourtney Kardashian (44) genießt ihr Babyglück in vollen Zügen! Die Reality-TV-Bekanntheit und ihr Mann Travis Barker (48) hatten lange vergeblich versucht, ein gemeinsames Kind zu bekommen. Dieses Jahr ging ihr Traum endlich in Erfüllung: Im Juni verkündete Kourt, dass sie schwanger ist. Seit rund drei Wochen ist ihr Söhnchen Rocky Thirteen nun auch auf der Welt. Für Kourtney ist das nach all den Strapazen ein wahr gewordener Traum.

In der aktuellen Episode ihrer TV-Show The Kardashians, die bereits vor einigen Monaten gedreht wurde, schwärmt die 44-Jährige von ihrer Schwangerschaft. Sie hatte einen beschwerlichen Weg, geprägt von mehreren misslungenen Kinderwunschbehandlungen. Dass es endlich geklappt hat, macht sie ganz emotional. "Ich meine, es fühlt sich wirklich wie ein Wunder an, schwanger zu sein und ein Baby mit der Liebe meines Lebens zu bekommen", erzählt Kourtney.

Die Schwangerschaft der TV-Bekanntheit war nicht leicht. Nur wenige Wochen vor ihrer Entbindung musste ihr Sohn im Mutterleib operiert werden. Auf Instagram berichtete sie zu dem Zeitpunkt: "Als jemand, der in der Vergangenheit drei wirklich einfache Schwangerschaften hatte, war ich nicht auf die Angst vor einer dringenden fetalen Operation vorbereitet." Sie sei den Ärzten für immer dankbar, das Leben ihres Sohnes gerettet zu haben.

Getty Images Travis Barker, Musiker, und Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Unternehmerin

