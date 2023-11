Wie erfuhren die Kardashians von Kourtneys Schwangerschaft?

Kourtney Kardashian (44) schwebt im Mama-Glück! Zusammen mit ihrem Mann Travis Barker (48) erwartete die US-Reality-TV-Bekanntheit Nachwuchs. Vor wenigen Tagen soll es auch bereits so weit gewesen sein: Ein kleiner Sohn namens Rocky 13 soll im Cedars-Sinai-Medical-Center in Los Angeles das Licht der Welt erblickt haben. Die Geburt bestätigte die Unternehmerin bisher noch nicht. Doch ihre Familie weiß mit Sicherheit bereits Bescheid. Wie verriet Kourtney ihren Liebsten eigentlich, dass sie ihr viertes Kind erwartet?

In der aktuellen Folge von The Kardashians wird gezeigt, wie Kourtney ihre Baby-News publik machte. Ihrem jüngsten Sohn Reign verkündete sie die frohe Botschaft beispielsweise beim gemeinsamen Kuscheln im Bett. "Du wirst bald ein großer Bruder sein", eröffnete die Lemme-Gründerin stolz. Ihren Schwestern Kim (43), Khloé (39), Kendall (28) und Kylie (26) gab sie hingegen bei einem Treffen einen Umschlag mit einem Ultraschallbild drin. "Dass sie schwanger geworden ist, ist so eine schöne Sache. So war es einfach bestimmt", schwärmte Kim.

Ihre Schwangerschaft behielt Kourtney aber erstmal eine längere Zeit für sich. Nur einer Person habe sie es neben Travis erzählt. "Ich bin im fünften Monat schwanger. Ich habe es den meisten Leuten nicht gesagt [...] ich habe es meiner Mutter schon ziemlich früh gesagt", räumte die 44-Jährige ein.

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian auf der Met Gala 2022

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Getty Images Kris Jenner und Kourtney Kardashian, April 2015

