Kourtney Kardashian ist "so verliebt" in ihren Sohn Rocky

Kourtney Kardashian (44) könnte gerade wohl kaum glücklicher sein! Vor wenigen Tagen durften die The Kardashians-Protagonistin und ihr Ehemann Travis Barker (48) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs in den Armen halten. Ihr Sohn Rocky Thirteen hat das Licht der Welt erblickt. Kourtney hat sich bisher noch nicht persönlich zu der Geburt geäußert. Sie soll aber total hin und weg von ihrem Baby sein!

"Kourtney ist so verliebt", erzählte ein Insider, der Kourtney und Travis nahesteht OK!. Die Vierfachmama genieße die Zeit mit ihrem neugeborenen Sohn in vollen Zügen, aber werde sich für einige Zeit zurückziehen. "Es gab keine Minute, in der sie nicht für ihr Glück dankbar war, dass ihr Baby da und gesund ist", fügte der Informant in Bezug auf ihre Gebärmutter-OP hinzu, der sie sich wenige Monate vor der Geburt unterziehen musste.

Im September hatte Kourtney verraten, dass es nicht gut um ihr damals noch ungeborenes Baby steht. "Als jemand, der in der Vergangenheit drei wirklich einfache Schwangerschaften hatte, war ich nicht auf die Angst vor einer dringenden fetalen Operation vorbereitet", hatte sie in einem Instagram-Post geschrieben.

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian auf der Met Gala 2022

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022

