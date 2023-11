Britney Spears und Sams Scheidung ist bald abgeschlossen!

Es sieht ganz nach Einigung aus bei Britney Spears (41) und Sam Asghari (29). Nur ein Jahr lang war die Sängerin mit dem Model verheiratet gewesen – im vergangenen Juni reichte Sam aber schon wieder die Scheidung ein. Als Grund gab er "unüberbrückbare Differenzen" an. Lange soll sich im Scheidungsverfahren der Eheleute nichts getan haben – bis jetzt! Britney und Sams Scheidung könnte bald offiziell abgeschlossen sein.

Wie Insider TMZ berichten, sollen die beiden in Sachen Scheidung kurz vor einer Einigung stehen. Die Vereinbarung sieht vor, dass Britney Sam auszahlt: Um die Scheidung abzuschließen, soll der Popstar seinem Ex einen niedrigen sechsstelligen Betrag zahlen. Aktuell soll Britney auch noch Sams Leben in einem Hochhaus in Los Angeles finanzieren und ihm seine Miete von rund 9.000 Euro im Monat zahlen.

Dabei soll es finanziell bei der Musikerin aktuell alles andere als rosig aussehen! Wie Quellen Ok! berichten, leidet sie unter Geldproblemen: "Jetzt hat sie einen Berg von Schulden und nicht genug Geld, das reinkommt." Britney gebe ihr Geld unkontrolliert und mit vollen Händen aus.

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Musikerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2022 in Mexiko

Anzeige

Getty Images Sam Asghari, Ex von Britney Spears

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de