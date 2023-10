Zögert Sam Asghari die Scheidung von Britney Spears hinaus?

Sam Asghari (29) scheint nicht ganz mit der Ehe abgeschlossen zu haben. Der Fitnesstrainer wurde durch seine Beziehung mit Britney Spears (41) berühmt. Erst vergangenes Jahr waren die beiden den Bund der Ehe eingegangen, doch im August wurde überraschend bekannt, dass sie sich getrennt haben. Der US-Amerikaner mit iranischen Wurzeln soll derjenige gewesen sein, der die Scheidung eingereicht hat. Umso erstaunlicher ist es, dass Sam den Prozess jetzt hinauszögert.

The US Sun liegen Gerichtsdokumente vor, aus denen hervorgeht, dass die Anwälte des 29-Jährigen weitere Unterlagen einreichen oder eben eine Klageabweisung beantragen müssen. Sams Rechtsbeistand wurde dazu aufgefordert, weitere Schritte zu unternehmen, um die Scheidung voranzubringen. Dazu gehören ein Zustellungsnachweis an die Ex des Models, doch es ist davon auszugehen, dass Britney die Scheidungspapiere überhaupt nicht erhalten hat.

Sollte die Ehe aufgelöst werden, wird Sam mit leeren Händen ausgehen. Laut The Hollywood Gossip habe das einstige Paar einen Ehevertrag unterzeichnet, der keine Ansprüche für den Schauspieler geltend macht. Es wird berichtet, dass Sam somit keine Barauszahlung oder Ehegattenunterhalt erhalten werde.

Sam Asghari, Ex von Britney Spears

Britney Spears und Sam Asghari während eines Events

Sam Asghari, Oktober 2020

