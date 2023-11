Bruce Willis' Ehefrau Emma teilt Throwback-Familienfoto!

Sie sind eine Einheit. Bruce Willis (68) zählt zu den bekanntesten Namen der Filmbranche. Obwohl der Schauspieler zahlreiche Erfolge verbuchen kann, war es zuletzt ruhiger um ihn geworden. Der Grund: Erst im Februar dieses Jahres machte seine Familie öffentlich, dass der "Stirb langsam"-Darsteller an einer Demenzerkrankung leide. Daraufhin zog er sich aus dem Schauspielbusiness zurück. Zu Thanksgiving überrascht seine Frau mit einem privaten Schnappschuss: Bruce scheint in schweren Zeiten stets von seinen Liebsten umgeben zu sein.

Auf ihrem Instagram-Profil gibt Emma Heming (45) einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. "Ich bin dankbar, diese Art von Liebe zu erfahren", schreibt sie in einem Post und fügt hinzu: "Ich wünsche euch allen ein frohes Thanksgiving." Dieser zeigt ein älteres Bild des Willis-Clans vom 68. Geburtstag des Filmstars dieses Jahres. Neben Bruce, Ehefrau Emma und den gemeinsamen Töchtern sind auch Rumer (35) und Tallulah Willis (29) zu sehen. Freudestrahlend blicken sie in die Kamera. Dabei scheint sich vor allem der Schauspieler – umgeben von seiner Familie – sichtlich wohl zu fühlen.

Obwohl sich das Leben des Paares nach seiner Erkrankung wohl sehr verändert haben muss, verliert Emma ihre positive Einstellung keineswegs. "Manchmal bekommst du, was du willst. Manchmal bekommst du eine Lektion über Geduld, Empathie, Harmonie, Ausdauer, Menschlichkeit, Vertrauen, Klarheit [...] und Trauer. So oder so gewinnst du", schrieb sie in ihrer Instagram-Story.

Getty Images Bruce Willis, Schauspieler

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming und Bruce Willis

Getty Images Emma Heming und Bruce Willis, 2015

