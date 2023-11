Diesen Namen wollte Kourtney Kardashians Sohn für ihr Baby!

Was für ein verrückter Vorschlag! Kourtney Kardashian (44) und ihr Ehemann Travis Barker (48) wurden vor rund drei Wochen Eltern eines Sohnes – er ist das erste gemeinsame Kind der beiden. Die Poosh-Gründerin hat zusammen mit ihrem Ex Scott Disick (40) bereits drei Kinder. Im Vorfeld brachte sich ihr Sohn Reign Disick (8) aktiv in die Planung rund ums Baby ein! Reign schlug seiner Mutter Kourtney einen skurrilen Namen für sein Geschwisterchen vor!

In der aktuellen Folge von The Kardashians sprechen der 8-Jährige und die schwangere Kourtney bei einem Fotoshooting über den kommenden Nachwuchs. "Sein Name sollte Deez sein. Sein zweiter Vorname Big und der Nachname Nuts – Deez Big Nuts", schlägt Reign der 44-Jährigen vor. "Deez nuts" ist ein Slangbegriff für Hoden und ein bekannter Ausdruck im englischsprachigen Raum. Die Reality-Berühmtheit zeigt wenig Begeisterung für den Vorschlag ihres Sohnes: "Sein Nachname wird Barker sein", stellt sie klar.

Der Sohn des Ehepaares Barker ist inzwischen auf der Welt und die frischgebackenen Eltern entschieden sich nicht für den Namensvorschlag von Reign. Wie die Geburtsurkunde jetzt bestätigt, heißt der erste gemeinsame Sohn von Kourtney und Travis Rocky Thirteen!

ActionPress Reign Disick, Kourtney Kardashian und Penelope Disick

ActionPress Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / https://www.instagram.com/kourtneykardash/ Kourtney Kardashian im September 2023

