Doch nicht aufgehört: Snoop Dogg kifft schon wieder fleißig!

Das war wohl nichts mit Snoop Doggs (52) Imagewechsel. Seit Jahrzehnten frönt der Rapper ganz öffentlich seine Leidenschaft für Marihuana. Die Drogen sind in vielen Köpfen untrennbar mit ihm verknüpft – bis zu 80 Joints soll er pro Tag vernichten. Doch damit sollte Schluss sein: Der Musiker verkündete vor einer Woche im Netz, dass er dem Konsum nach reiflicher Überlegung nun abschwört. Das hat nicht funktioniert, wie sich jetzt zeigt: Snoop Dogg wird mit einem Joint gesichtet!

Am Mittwochabend genoss er ein Dinner mit Don Cheadle (58) in Santa Monica – und widmete sich direkt danach wieder seinem größten Laster. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen Snoop auf dem Rücksitz eines schwarzen SUVs. Zwischen seinen Lippen steckt dabei wie gewöhnlich ein Joint. Seine anhaltende Liebe zum Gras spiegelt sich auch in seinem Outfit wider: Er trägt einen Jogginganzug, auf dem Cannabisblätter gedruckt sind.

Wirklich aufgehört mit dem Rauchen hat Snoop Dogg also nicht. Ganz im Gegenteil: Bei der Behauptung, dem Cannabis abzuschwören, handelte es sich um eine PR-Aktion! Das verkündet der Künstler auf Instagram. Mit dem Post wollte er lediglich eine Werbekampagne anteasern – und zwar für einen Hersteller von Feuerschalen.

Anzeige

Getty Images Snoop Dogg im August 2022

Anzeige

Getty Images Eminem und Snoop Doogg mit einem XXL-Joint im August 2022

Anzeige

Getty Images Snoop Dogg auf der Premiere von "American Song Contest" im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de