Hollywood Glamour: Miley Cyrus feierte ihren 31. Geburtstag!

Ein besonderer Anlass für Miley Cyrus (31)! Mit ihrer Hauptrolle in der Show "Hannah Montana" war ihr der große Durchbruch in Hollywood gelungen. Seither ist sie als Schauspielerin und Sängerin erfolgreich. Erst im Januar stürmte ihre Single "Flowers" in wenigen Tagen die Charts. Ihren Song spielte sie gestern auf ihrer Geburtstagsfeier zum ersten Mal live vor einem intimen Publikum bestehend aus Familie und Freunden – dafür warf sich Miley gekonnt in Schale!

Auf Instagram teilte der Hollywood-Star Bilder seines besonderen Tags! Für die Fotos posierte die "Flowers"-Sängerin in einem eng anliegenden schwarzen Corsagenkleid, das sich an ihre Figur schmiegte. Dazu trug die Schauspielerin ein Paar Handschuhe und brachte mit einer Handtasche mit Leopardenmuster ein wenig Farbe in ihren Look. Ihre Augen verbarg sie hinter einer schicken Sonnenbrille von Versace. Das Ensemble der Sängerin strahlte klassischen Hollywoodglamour aus!

In diesem Monat feierte die "Wrecking Ball"-Interpretin einen weiteren Erfolg: Für die diesjährigen Grammy Awards hatte sie gleich sechs Nominierungen erhalten. Mit ihrem Hit "Flowers" hat Miley unter anderem eine Chance auf einen Grammy.

