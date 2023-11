Kevin Costner entspannt nach dem Trennungsdrama im Urlaub

Er gönnt sich nach dem Trennungsdrama eine Auszeit! Fast 20 Jahre waren Kevin Costner (68) und Christine Baumgartner (49) verheiratet. Doch Anfang Mai hatten überraschende News die Runde gemacht: Der Schauspieler und die Designerin lassen sich scheiden. Was danach folgte, war eine regelrechte Schlammschlacht vor Gericht. Doch nun hat sich Kevin die Zeit genommen, ein wenig in der Sonne zu entspannen.

Wie unter anderem Page Six berichtet, gönnt sich der 68-Jährige auf der idyllischen Privatinsel Necker Island eine kleine Auszeit – inklusive Tennisturnieren und Segel- und Tauchausflügen. Diniert haben soll er abends mit anderen Stars wie Jewel (49), Emma Roberts (32) und Michael Bolton (70). "Costner schien gut gelaunt zu sein und mehr daran interessiert, in die Zukunft zu blicken, als sich mit seiner für Schlagzeilen sorgenden Trennung von seiner Ehefrau Christine Baumgartner zu beschäftigen", verrät zudem ein Insider gegenüber dem Medium.

Während Kevin seinen Urlaub genießt, soll seine Noch-Ehefrau aktuell ziemlich unzufrieden sein – obwohl sich das Ex-Paar im Zuge des Scheidungsverfahrens bereits einigen konnte. Da Christine nun aber viel weniger Geld von ihrem Ex erhält, als sie ursprünglich verlangte, soll sie die Scheidung bereuen. "Sie macht sich Vorwürfe, dass sie Kevin dazu gezwungen hat, in die Scheidung einzuwilligen, obwohl sie in Saus und Braus lebte, über unbegrenzte Mittel verfügte und alles von ihrem Mann bezahlt wurde", behauptete die Quelle gegenüber TMZ.

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner, Februar 2015

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner im Februar 2015

