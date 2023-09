Mit Unterstützung von Harry & Co.: Kevin Costner ist dankbar

Für Kevin Costner (68) geht es immer weiter bergauf. Vor allem mit dem Scheidungskrieg zwischen ihm und seiner Noch-Ehefrau Christine Baumgartner (49) sorgte der Schauspieler in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen. Inmitten des Dramas widmete sich Kevin dennoch seiner Arbeit und organisierte eine Wohltätigkeitsveranstaltung – dabei bekam er unter anderem royale Unterstützung von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42). Wie dankbar Kevin für sein geglücktes Herzensprojekt ist, macht er jetzt im Netz deutlich.

Über Instagram teilt der 68-Jährige jetzt ein Statement – und zeigt sich dankbar. "Schönes Wochenende, Leute. Es wird schwer für mich sein, die unglaubliche Zeit zu übertreffen, die wir letztes Wochenende mit One805 hatten, um die lebenswichtigen Ersthelfer in unserer Gegend zu unterstützen." Dazu postet Kevin einige Bilder mit seinen prominenten Supportern wie Harry und Meghan sowie Oprah Winfrey (69) und Ellen DeGeneres (65).

Während Kevin seine Arbeit wieder normal aufnimmt, soll seine Noch-Ehefrau aktuell höchst unzufrieden sein. Im Zuge des Scheidungsverfahrens konnte sich das einstige Traumpaar einigen – da die Designerin nun aber viel weniger Geld von ihrem Ex erhält, als sie ursprünglich verlangte, scheint sie die Scheidung zu bereuen. "Sie macht sich Vorwürfe, dass sie Kevin dazu gezwungen hat, in die Scheidung einzuwilligen, obwohl sie in Saus und Braus lebte, über unbegrenzte Mittel verfügte und alles von ihrem Mann bezahlt wurde", behauptete die Quelle gegenüber TMZ. Der Verlust ihres Lebensstandards mache Christine nun schwer zu schaffen.

Anzeige

Amy Katz/ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim One805-Event 2023

Anzeige

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de