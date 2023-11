Quoten-Flop? So schnitt Bergretter-Folge mit Heidi Klum ab

Konnte sie die Zuschauer überzeugen? Heidi Klum (50) ist nicht nur eines der erfolgreichsten Models weltweit, sondern auch als Moderatorin tätig. Nun wagte sich die Blondine in einen ganz anderen Bereich der Unterhaltung: Denn erst kürzlich konnte sie in "Die Bergretter" ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen. Während es im Netz Kritik hagelte, bestand zuletzt die Hoffnung, dass ihr Auftritt zumindest quotentechnisch erfolgreich war. Jedoch schauten nicht allzu viele Fans zu – Heidis Folge erreichte nur durchwachsene Quoten.

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, schalteten insgesamt 5,03 Millionen Zuschauer ein – was letztlich ein Rückschritt im Vergleich zur vergangenen Woche war. Denn da waren es noch 5,07 Millionen. Dennoch schauten wiederum 410.000 Zuschauer der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen die Folge mit der GNTM-Jurorin. Ein Marktanteil von 7,4 Prozent zeigte dabei ein etwas gesteigertes Interesse bei den jüngeren Zuschauern. Dieser befand sich in der Woche zuvor noch bei 6,8 Prozent. Trotzdem landet Heidis Auftritt am Ende lediglich im Mittelfeld und wird daher wohl nicht in die Geschichtsbücher eingehen.

Was die Fans im Netz anging, schienen diese einer Meinung gewesen zu sein: Die 50-Jährige machte keine besonders gute Figur. "Das war grottenschlecht. Wenn ihre Mädchen so gelaufen wären, wie sie geschauspielert hat, hätten die nicht mal ein Polaroidfoto bekommen", wetterten die Zuschauer auf Instagram.

ZDF / Barbara Bauriedl Heidi Klum bei "Die Bergretter"

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2023

ZDF / Barbara Bauriedl Heidi Klum und Sebastian Strobel in "Die Bergretter"

