Schon an Tag zwei: Eifersuchtsalarm bei "Are You The One?"!

Es ist doch jedes Mal dasselbe! Seit einigen Tagen ist Are You The One? mit einer brandneuen Staffel zurückgekehrt. Diese scheint nach den ersten Folgen sehr vielversprechend zu sein – Kandidat Martin prahlt mit seinem Bodycount, und Moderatorin Sophia Thomalla (34) geht mit den Jungs hart ins Gericht. Doch auch die Frauen zeigen sich schon missmutig: Single-Lady Afra ist von Etis Spielchen genervt!

Die beiden Teilnehmer verstehen sich auf Anhieb richtig gut, sie führen angeregte Gespräche und verbringen Zeit miteinander. Doch während sich die 26-Jährige nur auf den Studenten konzentriert, will dieser sich noch nicht so richtig festlegen und knutscht kurzerhand mit Lisa-Marie. Für Afra ein absolutes Tabu, weswegen sie folgenden Entschluss fasst: "Der übertreibt gerade. Er ist der Falsche." Afra sei auf Eti nicht gut zu sprechen: "Jeder ist hier, um sein Perfect Match zu finden, trotzdem braucht er erst mal nicht mit mir zu reden."

Doch ganz kalt lässt das Ganze die Studentin nicht, darum stellt sie Lisa-Marie zur Rede. Letztere ist sich keiner Schuld bewusst: "Ich habe in dem Moment, als der Kuss gefallen ist, gar nicht darüber nachgedacht, weil es sich gut angefühlt hat." Afra gibt sich mit der Antwort zufrieden und betont, dass zwischen ihr und Lisa-Marie alles "cool" sei.

