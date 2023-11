"The Crown"-Trailer zeigt ersten Kuss von William und Kate

Ob das für Ärger sorgt? Erst kürzlich ging The Crown in seine sechste Staffel. Während zuvor vor allem das Leben von Queen Elizabeth II. (✝96) im Mittelpunkt gestanden hatte, thematisierte der erste Teil der finalen Staffel Prinzessin Diana (✝36) und ihren tragischen Tod. Fans weltweit fieberten daraufhin bereits sehnlichst dem zweiten Teil des großen Finales des Netflix-Hits entgegen. Und dieser verspricht laut des Trailers wohl einiges: Diesmal soll es um die Liebesgeschichte von Prinzessin Kate (41) und Prinz William (41) gehen.

Der Teaser für die bevorstehenden "The Crown"-Folgen zeigt neben dem offenbar ersten Kuss des Paares auch ein fiktives, erstes Treffen zwischen dem Royal-Spund und der hübschen Brünetten. Es soll den Grundstein für die spätere Beziehung der beiden legen. Doch gibt es auch Szenen, die die Realität nachstellen sollen. In einer dieser stolziert Kate in einem durchsichtigen Kleid über den Laufsteg einer Modenschau der St. Andrews Universität – eine Hochschule, die die beiden gemeinsam besuchten. Es markiert den Moment, in dem sich der Royal unsterblich in die damalige Studentin verliebte.

Während die sechste Staffel aufgrund ihrer Diana-Darstellung besonders bei den britischen Royals für Ärger sorgte, erntete Schauspielerin Elizabeth Debicki (33) zahlreiches Lob. In der Netflix-Serie verkörpert sie die verstorbene Mutter von Prinz Harry (39) und William. "Elizabeth Debicki ist einfach bewundernswert! Sie ist die perfekte Diana", schwärmte ein Zuschauer auf Instagram.

Netflix/TheCrown Meg Bellamy als Kate in "The Crown

Netflix/Keith Bernstein Ed McVey als Prinz William in "The Crown"

Netflix / Daniel Escale Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in der sechsten "The Crown"-Staffel

