Neue "The Crown"-Staffel: Fans feiern Diana-Darstellerin

Das Warten hat ein Ende. Die Erfolgsserie The Crown handelt von der Geschichte der britischen Monarchie. Seit ihrer Erstausstrahlung im Jahr 2016 fiebern die Fans jeder einzelnen Folge entgegen. So auch bei der sechsten Staffel. In dieser soll es hauptsächlich um das Leben und den Tod von Prinzessin Diana (✝36) gehen. Während es von den Royals Kritik für ihre Darstellung hagelte, ist das Netz einer Meinung: Diana-Darstellerin Elizabeth Debicki (33) könnte bei den Fans kaum besser ankommen.

Unter einem Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts der Serie regnet es regelrecht Komplimente für die Schauspielerin. Während ein User schreibt, dass "sie sofort alle Auszeichnungen erhalten [sollte]", meint ein weiterer "sie hat großartige Arbeit geleistet." Und damit nicht genug, es scheint als habe Elizabeth mit ihrer Verkörperung der verstorbenen Mutter von Prinz Harry (39) und Prinz William (41) viele Emotionen bei Royal-Fans ausgelöst. "Elizabeth Debecki ist einfach bewundernswert! Sie ist die perfekte Diana", schwärmt ein Zuschauer.

Vor allem Harry soll verärgert darüber sein, dass der Tod seiner Mutter ein bedeutender Teil der Erfolgsserie wurde. Wie Expertin Maya Riaz The Mirror verriet, glaube sie nicht daran, dass der Royal die Serie gucken wird. "Es wird ihn verärgern, da er vielleicht das Gefühl hat, dass so was nicht zur Unterhaltung nachgestellt werden muss!", meinte sie zu wissen.

Getty Images Elizabeth Debicki bei der Premiere der sechsten Staffel von "The Crown"

Netflix / Daniel Escale Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana in der sechsten "The Crown"-Staffel

Getty Images Prinz Harry, 2023

