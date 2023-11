Tochter London: Alle Infos zu Paris Hiltons zweitem Kind!

Paris Hilton (42) und Carter Reum sind jetzt zu viert! Im Januar durften die Hotelerbin und ihr Mann mithilfe einer Leihmutter ihren ersten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen. Doch der kleine Phoenix Barron sollte wohl kein Einzelkind bleiben: Die kleine London wurde geboren. "Meine Prinzessin ist da", bestätigt Paris in einem TikTok-Video. Doch was hat der Name ihrer Tochter zu bedeuten?

