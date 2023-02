Deswegen bekam Paris Hilton ihren Sohn per Leihmutterschaft

Paris Hilton (42) und ihr Mann Carter Reum könnten momentan wohl nicht glücklicher sein – vor Kurzem sind die Hotel-Erbin und der Autor zum ersten Mal Eltern geworden! Ganz überraschend hatte die Blondine im Januar die Geburt ihres Sohnes Phoenix Barron verkündet. Der Kleine war mithilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen. Einer der Gründe dafür: Paris hat schreckliche Angst vor der Geburt.

"Als ich in 'The Simple Life' mitspielte, musste ich in einem Raum sein, in dem eine Frau entbunden hat, und das hat mich traumatisiert", gab Paris kürzlich im Interview mit Glamour UK zu. Schon seit ihrer Schulzeit habe sie Panik vor Ärzten, durch die Erfahrung habe sich die Angst nur noch verschlimmert. "Ich möchte so gerne eine Familie haben, aber es geht um den körperlichen Teil. [...] Geburt und Tod sind die beiden Dinge, die mir mehr Angst machen als alles andere auf der Welt", erklärte die Neu-Mama ehrlich.

In dem Gespräch sprach sie auch ganz offen darüber, dass sie mit 20 Jahren schon mal schwanger gewesen sei. Auch damals hatte sie mit vielen Ängsten zu kämpfen, weswegen sie sich gegen das Baby entschied. "Ich war selbst noch ein Kind. Ich war nicht bereit dafür", erklärte die DJane.

BACKGRID/MEGA Paris Hilton und Carter Reum im Februar 2023

Getty Images Paris Hilton im Februar 2023

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum im Februar 2023

