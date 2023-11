Weg der Besserung: Kate Garraways Mann muss erneut in Klinik

Er kämpft weiter um seine Gesundheit. Hinter Kate Garraway (56) liegen schwere Zeiten: Der Mann der Moderatorin lag wegen einer Long-Covid-Erkrankung für mehrere Monate im Koma. Der Politikberater verbrachte rund 13 Monate im Krankenhaus – vor einigen Wochen ging es für ihn nach Hause. Doch das sollte nicht von langer Dauer sein: Kates Mann Derek musste wieder in die Klinik.

In der Sendung "Loose Women" sprach die Journalistin über den Gesundheitszustand ihres Partners. "Lustigerweise ist er im Moment wieder im Krankenhaus. Ich habe nicht darüber gesprochen", erklärte sie und fügte hinzu, dass es Derek allerdings gut gehe. "Er hat sich erneut einer Behandlung unterzogen, die er letztes Jahr begonnen hat und für die er den zweiten Teil benötigte, was hoffentlich bedeutet, dass er mehr Bewegung hat. Es ist also eine positive Krankenhaussache", betonte Kate.

Seitdem Derek erkrankt ist, kümmert sich Kate um ihn. Bei "Good Morning Britain" sprach die Britin darüber und erklärte: "Was mir aufgefallen ist, ist, dass ich dachte, ich wüsste, was du und Derek durchgemacht habt. Was den Kampf angeht – hatte ich absolut keine Ahnung."

Getty Images Kate Garraway (mitte) mit ihrem Ehemann Derek Draper und ihren Eltern

Getty Images Kate Garraway, Moderatorin

Getty Images Kate Garraway, Moderatorin

